Американское правительство объявило войну спекулянтам, наживающимся на коронавирусе
Власти многих стран уже начали руководствовать логикой военного времени при управлении экономическими, гуманитарными и производственными процессами в разгар пандемии коронавируса. Национализируются партии медицинских принадлежностей, предприятия по их производству, частные медицинские клиники. Антимонопольные ведомства мобилизованы на борьбу со спекуляцией товарами первой необходимости.
рекламаАмериканские власти не стали оставаться в стороне от тенденции. Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, согласно которому компетентные органы получают право выявлять и наказывать торговцев, завышающих цены на товары первой необходимости, а также формирующих чрезмерные запасы таких товаров. Что вошло в перечень данных товаров, пока не уточняется. Экспроприировать запасы туалетной бумаги у частных лиц, впрочем, не планируется, как пояснили представители властей.
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Попутно ведёт борьбу со спекулянтами американский интернет-магазин Amazon. Отменены полмиллиона сделок, имеющих признаки реализации товаров первой необходимости по завышенным ценам, блокировано почти четыре тысячи учётных записей независимых продавцов на этой площадке. Компетентные органы получают материалы для привлечения виновников к ответственности.
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