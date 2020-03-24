В этом месяце компания Apple закрыла фирменные магазины за пределами КНР, Гонконга, Тайваня и Макао, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. Пока коронавирус свирепствовал в Китае, многие фирменные магазины Apple там тоже были закрыты, либо работали по сокращённому графику с ограничением количества одновременно обслуживаемых посетителей. Теперь эта практика распространена на остальной мир.

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На прошлой неделе Apple ввела ограничение на количество отпускаемых в одни руки устройств одной модели при заказе через фирменный интернет-магазин во многих странах мира, но ограничения не коснулись российского онлайн-магазина марки. Ещё недавно зарубежные клиенты Apple могли заказать не более двух iPhone одной модели. Теперь, как сообщает Reuters , такое ограничение снято.

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Источник изображения: Apple

Действительно, американский интернет-магазин Apple позволяет приобрести до десяти и более смартфонов одной модели, аналогичная ситуация наблюдается в других странах. Сохраняются ограничения на покупку iPad и MacBook – по всей видимости, эти устройства пользуются повышенным спросом среди тех, кто вынужден перейти на дистанционную форму работы или обучения. В разгар эпидемии коронавируса в Китае был отмечен резкий рост спроса на Apple iPad.