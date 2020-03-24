Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Pentium MMX на частоте 359 МГц установил серию рекордов

3
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Проживающий в Италии энтузиаст GRIFF в значительной степени автономен, когда речь заходит о разгоне «музейных ценностей». Запасы его комплектующих, которые вызревали десятилетиями, достаточно обширны, а с охлаждением справится система фазового перехода, которой для работы требуется лишь электричество. Словом, есть чем заняться в самоизоляции.

реклама

Источник изображения: HWBot, GRIFF

реклама

Новый день GRIFF начал с разгона процессора Intel Pentium MMX с номинальной частотой 200 МГц. В материнской плате Soltek SL-54U5 на базе чипсета VIA Apollo MVP3 частоту процессора удалось поднять до 359 МГц с использованием упоминавшейся выше системы фазового перехода. Были обновлены модельные рекорды в SuperPI 1M (5 минут 47,61 секунды), PiFast (11 минут 33,11 секунды) и wPrime 1024M (4 часа 34 минуты 25,555 секунды).

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel экстремальный разгон pentium mmx
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новые упоминания о 10-нм процессорах Intel Elkhart Lake появились на сайте ЕЭК
2
Американское правительство объявило войну спекулянтам, наживающимся на коронавирусе
7
Apple сняла ограничения на количество iPhone, отпускаемых в одни руки
2
Intel Pentium MMX на частоте 359 МГц установил серию рекордов
3
Intel подарит американским медикам свыше миллиона средств индивидуальной защиты
5
AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
1
Готовые системы на базе Intel Comet Lake-S замечены на сайте HP Inc
15
Участники настаивают на переносе июньской выставки Computex 2020
+
На базе флагманского NVIDIA GA102 могут быть созданы две модели видеокарт Ampere
4

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 48
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
11 марта 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Давайте разберёмся, какие у Linux преимущества перед Windows
254
Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - старые i5 и современные i3 "задыхаются"
100
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
21
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
19
Тестирование влияния частоты оперативной памяти на производительность в Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - эталонная оптимизация
78
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
27
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
5
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
5

Сейчас обсуждают

Keltis
11:09
Эх, Майк, там было без шансов, сколько напильником не пили... но, нет результата тоже результат. Теперь мы точно знаем, чего брать не надо.
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
Максим Мартынов
11:08
Кросс платформа все равно будет и там и там А вот эксклюзивы на сони будут выглядеть лучше, поскольку простор для оптимизаций за счет ссд там больше
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
Дмитрий Зуев
11:07
Будет огромный прижок в производительности. В новом волфинштейне у меня прирост в 30-50 фпс на DSR x4 с DLSS. p.s. Детализация не различима. А по тестам диджитал фоундрс DLSS даже выигрывает иногда. В...
Вышло масштабное обновление DLSS 2.0 от NVIDIA - улучшенное быстродействие, внедрение поддержки UE 4, более продвинутый AI
Лёха Центровой
11:05
Тот же вопрос. Eset nod 32 топ. Больше 10 лет на нем. Касперский просто вирус по сравнению с ним.
Лучшие антивирусы на Windows 10 для работы из дома в январе и феврале
Keltis
11:05
Есть и положительные моменты. Мне понравилось выражение "увидел никакой разницы". Буду его теперь юзать.
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
zzzombie1989
11:04
С такими советами проследуйте на парашу, уважаемый.
Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - старые i5 и современные i3 "задыхаются""
TNT
11:03
Да отваливается +/- лапоть одинаково все, что угодно, что более или менее горячее и за чем не следят. Производителю, как правило, плевать, что там после гарантии, "super fast and quite" на коробке нап...
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Steinar Stolz
11:03
Раздача была. Вы балабол.
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
Mi Grosh
11:02
dlss2, не не слышал
В Германии Radeon RX 5700 XT приблизился по популярности к GeForce RTX 2070
Steinar Stolz
11:02
Это на чём это такое заявление основано? То что автор припозднился и в Steam перестали раздавать TR2013 (который я сам забрал 3 дня назад вполне успешно), не делает его "балаболом", раздача была. Та...
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем