Intel Pentium MMX на частоте 359 МГц установил серию рекордов
Проживающий в Италии энтузиаст GRIFF в значительной степени автономен, когда речь заходит о разгоне «музейных ценностей». Запасы его комплектующих, которые вызревали десятилетиями, достаточно обширны, а с охлаждением справится система фазового перехода, которой для работы требуется лишь электричество. Словом, есть чем заняться в самоизоляции.
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рекламаНовый день GRIFF начал с разгона процессора Intel Pentium MMX с номинальной частотой 200 МГц. В материнской плате Soltek SL-54U5 на базе чипсета VIA Apollo MVP3 частоту процессора удалось поднять до 359 МГц с использованием упоминавшейся выше системы фазового перехода. Были обновлены модельные рекорды в SuperPI 1M (5 минут 47,61 секунды), PiFast (11 минут 33,11 секунды) и wPrime 1024M (4 часа 34 минуты 25,555 секунды).
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