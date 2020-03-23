Японские блогеры со свойственной в таких случаях осторожностью намекнули, что на сайте HP Inc. уже можно найти описание игровых компьютеров начального уровня, которые используют не только материнские платы на основе наборов логики Intel серии 400, но и процессор Core i5-10400F в исполнении LGA 1200, который до сих пор официально не представлен.

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Источник изображения: HP Inc.

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Тем не менее, характеристики процессора хорошо изучены: он имеет шесть ядер и 12 потоков, работает на частотах от 2.9 до 4.3 ГГц. Предусмотрено 12 Мбайт кеша, а вот встроенная графика отключена. В компьютерах рассматриваемой серии используется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER с 6 Гбайт памяти типа GDDR6.

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Источник изображения: HP Inc.

HP Inc. наделяет этот компьютер 16 Гбайт памяти в двухканальной конфигурации, твердотельным накопителем объёмом 512 ГБайт в исполнении M.2 с протоколом NVMe, терабайтным жёстким диском со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Материнская плата имеет формфактор Mini-ITX, на ней имеется ещё один слот M.2, один слот PCI Express x16, один слот PCI Express x1. Корпус системного блока оснащается устройством для чтения карт памяти трёх популярных форматов.