Участники настаивают на переносе июньской выставки Computex 2020
С прошлой недели власти Тайваня запретили почти всем иностранцам посещать территорию острова, и это ставит под угрозу своевременную подготовку к проведению выставки Computex 2020, которая должна начать работу в первых числах июня. Теперь ресурс DigiTimes сообщает, что настаивать на переносе Computex 2020 начали тайваньские компании, которые заинтересованы в привлечении внимания к своим экспозициям. В условиях карантина мероприятие не сможет привлечь достаточное количество участников и посетителей.
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рекламаВ Китае в период с 10 по 12 июня должна была пройти выставка CES Asia 2020, её уже пришлось перенести. Организаторы Computex до сих пор не заявляли о намерениях сместить мероприятие на более поздний срок, хотя в 2003 году из-за эпидемии им уже приходилось переносить его на конец сентября. По всей видимости, организаторы Computex пока занимают выжидательную позицию.
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