На уровне слухов уже обсуждались возможные характеристики флагманской видеокарты NVIDIA семейства Ampere, которая должна использовать графический процессор GA102 с 5376 ядрами CUDA. Специализирующийся на данной теме kopite7kimi в конце прошлой недели сообщил, что одной моделью на базе GA102 дело не ограничится.

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Источник изображения: NVIDIA

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По словам источника, в семействе Ampere может появиться видеокарта с условным названием GeForce RTX 3090 (хотя уместнее было бы GeForce RTX 3080, но это обозначение уже занято), которая будет довольствоваться 4992 ядрами CUDA, но сохранит в основе именно флагманский графический процессор GA102. Вообще, для NVIDIA выпуск процессоров с достаточно крупными кристаллами должен обернуться и достаточно высоким уровнем брака, поэтому решение об активации того или иного количества ядер CUDA наверняка будет приниматься по итогам сравнения с флагманским продуктом конкурента, который должен выйти до конца года. Если удастся одолеть AMD «малой кровью», то можно будет ограничить количество активных ядер CUDA у флагмана линейки Ampere с целью увеличения объёмов выпуска видеокарт.