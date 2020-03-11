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Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti

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Слухи о видеокартах NVIDIA поколения Ampere ходят уже не первую неделю. Но сегодня в Сети появилась большая утечка, которая раскрыла основные технические характеристики будущих графических ускорителей компании из Калифорнии.

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По новым данным, нас ждёт сразу пять новых GPU Ampere: GA102, GA103, GA104, GA106 и GA107. Они получат до 84 вычислительных блоков и до 5376 потоковых процессоров. Все они будут выполняться по нормам 10-нанометрового технологического процесса Samsung.

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Флагманским чипом будет Ampere GA102. Он ляжет в основу видеокарты NVIDIA GeForce 3080 Ti. Таким образом, она может оказаться на 40% производительнее по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti на базе GPU Turing TU102. Ускоритель будет оборудован 12 ГБ памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 384-битной шиной. Пропускная способность составит 768 ГБ/сек.

NVIDIA также представит карту GeForce RTX 3080 с 60 вычислительными блоками и 3840 ядрами CUDA, что заметно больше, чем у GeForce RTX 2080, которая получила 3072 ядра CUDA. GPU Ampere GA103 будет соединён с видеопамятью GDDR6 в объёме 10/20 ГБ 320-разрядной шиной. Частота памяти составит 16 ГГц, а пропускная способность – 640 ГБ/сек. Последний показатель по сравнению с предшественником увеличится почти на 30%. При этом производительность GeForce RTX 3080 относительно с GeForce RTX 2080 Ti вырастет на 10%.

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Третий ускоритель называется NVIDIA GeForce RTX 3070. В его основу ляжет GPU GA104, который является предшественником чипа TU106, установленного в GeForce RTX 2070. Карта получит 48 вычислительных блоков и 3072 ядра CUDA. Объём видеопамяти GDDR6 составит 8/16 ГБ, а пропускная способность памяти – 512 ГБ/сек при эффективной частоте 16 ГГц и 256-разрядной шине. Эта видеокарта окажется немного медленнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. По имеющимся данным, разница в производительности составит около 5%.

Что касается остальных двух чипов, GA106 и GA107, пока что нет информации о том, в каких видеокартах NVIDIA намерена их использовать. Отметим, что первый GPU получит 30 вычислительных блоков и 1920 ядер CUDA, а во втором их количество уменьшится до 20 и 1280 соответственно.

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Анонс видеокарт NVIDIA поколения Ampere состоится в четвёртом квартале текущего года. Стоимость пока что неизвестна. Ещё раз с характеристиками можете ознакомиться в таблице ниже.
Turing
Ampere
RTX 2070
RTX 2080
RTX 2080 Ti
RTX 3070
RTX 3080
RTX 3080 Ti
GPU
TU106
TU104
TU102
GA104
GA103
GA102
Техпроцесс
12 нм
FinFET
12 нм
FinFET
12 нм
FinFET
10 нм
Samsung
10 нм Samsung
10 нм
Samsung
Вычислительные блоки
36
48
72
48
60
84
CUDA
2304
3072
4608
3072
3840
5376
Память
8 ГБ,
GDDR
8 ГБ,
GDDR
11 ГБ,
GDDR
8/16 ГБ,
GDDR
10/20 ГБ,
GDDR
12 ГБ,
GDDR
Шина
256 бит
256 бит
320 бит
256 бит
320 бит
384 бит
Эффективная частота
14 ГГц
14 ГГц
14 ГГц
16 ГГц
16 ГГц
16 ГГц
Пропускная способность
448 ГБ/сек
448 ГБ/сек
640 ГБ/сек
512 ГБ/сек
640 ГБ/сек
768 ГБ/сек
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Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
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