Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
Слухи о видеокартах NVIDIA поколения Ampere ходят уже не первую неделю. Но сегодня в Сети появилась большая утечка, которая раскрыла основные технические характеристики будущих графических ускорителей компании из Калифорнии.
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По новым данным, нас ждёт сразу пять новых GPU Ampere: GA102, GA103, GA104, GA106 и GA107. Они получат до 84 вычислительных блоков и до 5376 потоковых процессоров. Все они будут выполняться по нормам 10-нанометрового технологического процесса Samsung.
рекламаФлагманским чипом будет Ampere GA102. Он ляжет в основу видеокарты NVIDIA GeForce 3080 Ti. Таким образом, она может оказаться на 40% производительнее по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti на базе GPU Turing TU102. Ускоритель будет оборудован 12 ГБ памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 384-битной шиной. Пропускная способность составит 768 ГБ/сек.
NVIDIA также представит карту GeForce RTX 3080 с 60 вычислительными блоками и 3840 ядрами CUDA, что заметно больше, чем у GeForce RTX 2080, которая получила 3072 ядра CUDA. GPU Ampere GA103 будет соединён с видеопамятью GDDR6 в объёме 10/20 ГБ 320-разрядной шиной. Частота памяти составит 16 ГГц, а пропускная способность – 640 ГБ/сек. Последний показатель по сравнению с предшественником увеличится почти на 30%. При этом производительность GeForce RTX 3080 относительно с GeForce RTX 2080 Ti вырастет на 10%.
рекламаТретий ускоритель называется NVIDIA GeForce RTX 3070. В его основу ляжет GPU GA104, который является предшественником чипа TU106, установленного в GeForce RTX 2070. Карта получит 48 вычислительных блоков и 3072 ядра CUDA. Объём видеопамяти GDDR6 составит 8/16 ГБ, а пропускная способность памяти – 512 ГБ/сек при эффективной частоте 16 ГГц и 256-разрядной шине. Эта видеокарта окажется немного медленнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. По имеющимся данным, разница в производительности составит около 5%.
Что касается остальных двух чипов, GA106 и GA107, пока что нет информации о том, в каких видеокартах NVIDIA намерена их использовать. Отметим, что первый GPU получит 30 вычислительных блоков и 1920 ядер CUDA, а во втором их количество уменьшится до 20 и 1280 соответственно.
рекламаАнонс видеокарт NVIDIA поколения Ampere состоится в четвёртом квартале текущего года. Стоимость пока что неизвестна. Ещё раз с характеристиками можете ознакомиться в таблице ниже.
|
|
Turing
|
Ampere
|
RTX 2070
|
RTX 2080
|
RTX 2080 Ti
|
RTX 3070
|
RTX 3080
|
RTX 3080 Ti
|
GPU
|
TU106
|
TU104
|
TU102
|
GA104
|
GA103
|
GA102
|
Техпроцесс
|
12 нм
FinFET
|
12 нм
FinFET
|
12 нм
FinFET
|
10 нм
Samsung
|
10 нм Samsung
|
10 нм
Samsung
|
Вычислительные блоки
|
36
|
48
|
72
|
48
|
60
|
84
|
CUDA
|
2304
|
3072
|
4608
|
3072
|
3840
|
5376
|
Память
|
8 ГБ,
GDDR
|
8 ГБ,
GDDR
|
11 ГБ,
GDDR
|
8/16 ГБ,
GDDR
|
10/20 ГБ,
GDDR
|
12 ГБ,
GDDR
|
Шина
|
256 бит
|
256 бит
|
320 бит
|
256 бит
|
320 бит
|
384 бит
|
Эффективная частота
|
14 ГГц
|
14 ГГц
|
14 ГГц
|
16 ГГц
|
16 ГГц
|
16 ГГц
|
Пропускная способность
|
448 ГБ/сек
|
448 ГБ/сек
|
640 ГБ/сек
|
512 ГБ/сек
|
640 ГБ/сек
|
768 ГБ/сек
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