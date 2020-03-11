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Слухи о видеокартах NVIDIA поколения Ampere ходят уже не первую неделю. Но сегодня в Сети появилась большая утечка, которая раскрыла основные технические характеристики будущих графических ускорителей компании из Калифорнии.

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По новым данным, нас ждёт сразу пять новых GPU Ampere: GA102, GA103, GA104, GA106 и GA107. Они получат до 84 вычислительных блоков и до 5376 потоковых процессоров. Все они будут выполняться по нормам 10-нанометрового технологического процесса Samsung.

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Флагманским чипом будет Ampere GA102. Он ляжет в основу видеокарты NVIDIA GeForce 3080 Ti. Таким образом, она может оказаться на 40% производительнее по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti на базе GPU Turing TU102. Ускоритель будет оборудован 12 ГБ памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 384-битной шиной. Пропускная способность составит 768 ГБ/сек.

NVIDIA также представит карту GeForce RTX 3080 с 60 вычислительными блоками и 3840 ядрами CUDA, что заметно больше, чем у GeForce RTX 2080, которая получила 3072 ядра CUDA. GPU Ampere GA103 будет соединён с видеопамятью GDDR6 в объёме 10/20 ГБ 320-разрядной шиной. Частота памяти составит 16 ГГц, а пропускная способность – 640 ГБ/сек. Последний показатель по сравнению с предшественником увеличится почти на 30%. При этом производительность GeForce RTX 3080 относительно с GeForce RTX 2080 Ti вырастет на 10%.

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Третий ускоритель называется NVIDIA GeForce RTX 3070. В его основу ляжет GPU GA104, который является предшественником чипа TU106, установленного в GeForce RTX 2070. Карта получит 48 вычислительных блоков и 3072 ядра CUDA. Объём видеопамяти GDDR6 составит 8/16 ГБ, а пропускная способность памяти – 512 ГБ/сек при эффективной частоте 16 ГГц и 256-разрядной шине. Эта видеокарта окажется немного медленнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. По имеющимся данным, разница в производительности составит около 5%.

Что касается остальных двух чипов, GA106 и GA107, пока что нет информации о том, в каких видеокартах NVIDIA намерена их использовать. Отметим, что первый GPU получит 30 вычислительных блоков и 1920 ядер CUDA, а во втором их количество уменьшится до 20 и 1280 соответственно.

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Turing Ampere RTX 2070 RTX 2080 RTX 2080 Ti RTX 3070 RTX 3080 RTX 3080 Ti GPU TU106 TU104 TU102 GA104 GA103 GA102 Техпроцесс 12 нм FinFET 12 нм FinFET 12 нм FinFET 10 нм Samsung 10 нм Samsung 10 нм Samsung Вычислительные блоки 36 48 72 48 60 84 CUDA 2304 3072 4608 3072 3840 5376 Память 8 ГБ, GDDR 8 ГБ, GDDR 11 ГБ, GDDR 8/16 ГБ, GDDR 10/20 ГБ, GDDR 12 ГБ, GDDR Шина 256 бит 256 бит 320 бит 256 бит 320 бит 384 бит Эффективная частота 14 ГГц 14 ГГц 14 ГГц 16 ГГц 16 ГГц 16 ГГц Пропускная способность 448 ГБ/сек 448 ГБ/сек 640 ГБ/сек 512 ГБ/сек 640 ГБ/сек 768 ГБ/сек

Анонс видеокарт NVIDIA поколения Ampere состоится в четвёртом квартале текущего года. Стоимость пока что неизвестна. Ещё раз с характеристиками можете ознакомиться в таблице ниже.