Как отмечает Bloomberg, решение Amazon сосредоточиться на поставках товаров первой необходимости ударило по бизнесу независимых торговцев, которые использовали эту интернет-площадку для реализации собственной продукции. Сортировка продукции на жизненно важную и второстепенную явно проводится с применением не очень качественно оптимизированных алгоритмов. В результате, как жалуются отдельные продавцы, им позволяют продавать оборудование для аквариумов, но запрещают заниматься реализацией воздушных фильтров и мешков для пылесосов.

реклама

Источник изображения: SBS

реклама

Заметно увеличились сроки обработки заказов, если торговцы используют фирменную логистику Amazon. До апреля склады интернет-гиганта будут работать только на приём товаров первой необходимости, которые сейчас пользуются повышенным спросом в условиях карантина и самоизоляции. Интересно, что вырос спрос на детские игрушки и веб-камеры – с одной стороны, родителям нужно как-то развлекать находящихся в изоляции детей, с другой стороны, видеосвязь им нужна при работе в домашних условиях. Спрос на отдельные товары упал значительно, и мелкие компании уже вынуждены сокращать персонал.