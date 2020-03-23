Компания IBM на прошлой неделе объявила о создании COVID-19 High Performance Computing Consortium – альянса научных лабораторий и суперкомпьютерных центров, который будет использовать вычислительные мощности самых производительных суперкомпьютеров мира для борьбы с коронавирусом на уровне изысканий и моделирования. IBM уже использовала суперкомпьютер Summit для определения 77 наиболее перспективных соединений, которые могут стать основой для создания вакцины против нового коронавируса.

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Источник изображения: IBM

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Теперь учёные всего мира смогут использовать свободные суперкомпьютерные ресурсы для прогнозирования ситуации с пандемией, разработки методов лечения и создания вакцины. К их услугам будут 16 суперкомпьютерных систем совокупной производительностью более 330 терафлопс с 775 тысячами центральных процессоров и 34 тысячами графических процессоров.