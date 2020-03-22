Blackview получила престижную награду и выпустила защищённый смартфон BV9900 Pro с тепловизором
Компания Blackview была основана в 2013 году предпринимателем Дэвидом Сю, который полагал, что качественный смартфон необязательно должен быть дорогим. Сейчас производитель сосредоточен на инновациях и предоставлении исключительного пользовательского опыта. 21 марта компания решила поделиться своими последними достижениями в этих направлениях.
Во-первых, Blackview Z350 стал лауреатом премии Red Dot Award 2020 в категории Product Design. Компания благодарит своих клиентов за постоянную поддержку и положительные отзывы, а также отмечает важность получения подобной награды.
Во-вторых, китайский производитель выпустил новый смартфон, оборудованный тепловизионной камерой. Он называется Blackview BV9900 Pro. Это самый быстрый в мире телефон с тепловизором на борту. Он стал преемником модели BV9800 Pro, которая была представлена в 2019 году. Разработчики повысили производительность, улучшили дизайн, расширили функциональность и добавили несколько новых особенностей.
Blackview BV9900 Pro имеет корпус, защищённый по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810G. Аппаратная платформа построена на базе 12-нанометрового мобильного процессора MediaTek Helio P90. В список возможностей входит функционирование при температуре -30 градусов. В основной камере установлен 48-мегапиксельный датчик изображения. Его дополняет тепловизор FLIR.
Рекомендованная стоимость Blackview BV9900 Pro составляет 550 долларов. В период с 27 по 31 марта смартфон можно будет купить по цене 418 долларов. Модель доступна на официальном сайте компании и в её магазине на AliExpress. Пользователи могут получить смартфон бесплатно, приняв участие в розыгрыше. С его условиями можно познакомиться по этой ссылке.
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