Intel Xeon L3014 на частоте 5004 МГц взял серебро в HWBot x265
Канадский оверклокер gtxx58 занял второе место в HWBot x265 4K среди одноядерных процессоров, разогнав Intel Xeon L3014 в исполнении LGA 771 до 5004 МГц при помощи жидкого азота. Использовалась материнская плата Asus Rampage Extreme на основе чипсета Intel X48.
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рекламаСам процессор Xeon L3014 основан на 45-нм ядре Wolfdale-CL, его базовая частота составляет 2.4 ГГц. Получается, что канадцу удалось поднять частоту процессора в два с лишним раза.
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Этот немолодой процессор смог показать в тесте HWBot x265 4K быстродействие на уровне 0,874 кадра в секунду, но это второе место среди всех процессоров с одним ядром. Специфика этого достижения в том, что одноядерные процессоры в этом тесте уже давно не испытываются.
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