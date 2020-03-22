Для итальянского оверклокера GRIFF, который по совместительству является участником нашей конференции, польза самоизоляции выразилась не только в способности сохранить нормальное самочувствие, но и в увеличении активности по разгону зрелых комплектующих, которым место на музейной полке.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Как выясняется, «не стареют душой ветераны рынка», и для платформы Socket 7 мастером ретроклокинга был установлен новый рекорд базовой частоты – 150 МГц. Материнская плата Asus P5A-B на базе набора логики ALi Aladdin V приютила центральный процессор AMD K6-III, который охлаждался «воздухом».

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

Напряжение Vio было повышено до 3,8 В, а кеш-память материнской платы пришлось отключить. Процессоры Intel Pentium MMX на такой частоте шины отказывались загружать Windows, как признался автор эксперимента.