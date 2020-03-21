В США таксисты переключаются на доставку продуктов и лекарств
Как сообщает Reuters, в США в регионах, максимально затронутых коронавирусом, доходы водителей Uber и Lyft сократились на 70% из-за снижения пассажиропотока. Если Uber располагает собственным сервисом доставки еды, то для водителей Lyft подобная возможность пока предлагается только в Калифорнии. По сути, сервис будет работать в экспериментальном режиме, чтобы потом предложить услуги по доставке лекарств и продуктов в других регионах США.
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рекламаВодители будут получать заказы в специальных сортировочных центрах, не контактируя с другими сотрудниками Lyft. Компания рассматривает и другие возможности трудоустройства водителей на период карантина. Основатели Lyft даже направили свои личные доходы сроком до конца июня на нужды борьбы с коронавирусом и поддержки сотрудников. Uber и Lyft одновременно прекратили приём на работу новых водителей, чтобы не усиливать конкуренцию в условиях резкого падения спроса на поездки. Водителям в США и Канаде запрещено принимать заказы на перевозку более чем одного пассажира за раз.
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