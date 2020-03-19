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Ноутбуки XIDU со скидкой до 40 долларов на AliExpress

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Китайская компания XIDU устраивает распродажу мобильных ПК на AliExpress. В ассортименте производителя есть масса интересных ноутбуков, которые в рамках распродажи можно приобрести со скидкой до 40 долларов.



При заказе на сумму от 299 евро действует купон на скидку в размере 20 долларов. Заказывая лэптопы стоимостью от 350 долларов, можно сэкономить 30 долларов. Максимальная скидка, 40 долларов, действует при покупке на сумму от 410 долларов.





Модель XIDU PhilBook Pro можно приобрести по цене 355 долларов, сэкономив 30 долларов. Ноутбук оборудован 6 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и матрицей LCD формата Quad HD. Дисплей имеет размер по диагонали 11,6 дюйма и поддерживает сенсорное управление. На роль операционной системы выбрана ОС Windows 10.





XIDU PhilBook Max комплектуется Full HD экраном диагональю 14,1 дюйма. Лэптоп выделяется клавиатурой с подсветкой. Под капотом устройства установлено 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель SSD характеризуется вместимостью 128 ГБ. Лэптоп работает на базе ОС Windows 10. Его цена с учётом скидки составляет 366 долларов.

Ещё одним интересным предложением на Windows 10 является XIDU Tour Pro. Его китайская компания оценила в 469 долларов. В рамках распродажи ноутбук продаётся по цене 429 долларов. Модель получила 2K дисплей с тонкими рамками и диагональю 12,5 дюйма. Твердотельный накопитель характеризуется ёмкостью 128 ГБ, а ОЗУ предусмотрено 6 ГБ.



Помимо этих трёх лэптопов на распродаже доступны и другие модели компании XIDU. Со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.
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