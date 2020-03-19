Издание CNBC сообщает, что один из основателей Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) в рамках сессии вопросов и ответов на страницах ресурса Reddit поделился своими соображениями по поводу распространения коронавируса и борьбы с ним.

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Источник изображения: CNBC

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По словам Гейтса, у стран с развитой экономикой и медициной есть необходимые ресурсы для того, чтобы прекратить распространение инфекции COVID-19 при продолжительности карантина от 6 до 10 недель. На протяжении всего этого срока нужно не прекращать мониторинг новых случаев заражения, не говоря уже о строгом соблюдении самого карантина.

Гейтса в большей степени беспокоят не последствия вспышки коронавируса для мировой экономики, а способность стран с меньшим количеством ресурсов справиться с распространением этой инфекции. Слабая система здравоохранения и отсутствие возможности поддерживать удалённость людей друг от друга на период эпидемии сулят таким странам большие проблемы. Стоит добавить, что Гейтс ещё в прошлом году назвал пандемию одним из самых серьёзных вызовов для современного человечества, но тогда он говорил о ней чисто гипотетически. Возросшая мобильность людей заметно увеличивает скорость распространения инфекционных заболеваний.