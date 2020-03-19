Выручка Asustek Computer в первом квартале может сократиться на 30%
Принято считать, что производители компьютерных комплектующих из-за затянувшихся в Китае каникул сильно пострадают, поскольку не смогут получить желаемое количество продукции из-за мероприятий, связанных со вспышкой коронавируса. Даже если объёмы выпуска пострадают минимально, может возникнуть проблема с её реализацией. Сайт DigiTimes сообщает, что Asustek Computer по итогам первого фискального квартала может снизить выручку на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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рекламаОбъёмы поставок готовых ПК и ноутбуков этой марки могут сократиться на 40% в годовом сравнении, как поясняет источник. Текущее полугодие может стать самым тяжёлым для производителей материнских плат и видеокарт за многие годы, поскольку объёмы выпуска продукции упадут до рекордно низких уровней.
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