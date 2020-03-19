Повышенные меры безопасности, о которых TSMC рассказывала ещё недавно, не помогли тайваньской компании избежать выявления первого случая заражения коронавирусом среди своих сотрудников, как поясняет DigiTimes со ссылкой на официальные документы, полученные властями Тайваня.

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Источник изображения: TSMC

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В самоизоляцию по месту жительства отправлены ещё 30 сотрудников, с которыми заражённый контактировал до выявления диагноза. TSMC обещает им всемерную поддержку и своевременную помощь. Компания заявляет, что на производственную деятельность данный инцидент никак повлиять не должен. Введены дополнительные меры по дезинфекции служебных помещений, сотрудникам TSMC предписывается всегда носить на работе маску. Специалисты разбиты на небольшие команды, физически изолированные друг от друга в процессе работы.