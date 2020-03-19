Первым принявший на себя удар коронавируса Китай начинает оправляться от последствий инфекции, но в соседнем Тайване, если верить публикации Taiwan News, власти вводят повышенные меры безопасности. Сегодня остров ограничит приём иностранных граждан. Исключение будет сделано только для обладателей вида на жительство, дипломатов и бизнесменов со специальным разрешением на многократное посещение Тайваня. Все прибывающие на остров лица должны будут проходить 14-дневный карантин.

реклама

Источник изображения: Taitra

реклама

Нарушение режима карантина будет наказываться штрафами. Кроме того, для граждан Тайваня власти предусматривают субсидии в сумме $33 за каждый день карантина, но нарушители режима будут их лишены. Подобные меры, ограничивающие доступ на Тайвань, ставят под вопрос своевременное проведение выставки Computex 2020, которая должна начать свою работу второго июня. До первого месяца календарного лета ещё достаточно времени, но и подготовка масштабных мероприятий требует проведения заблаговременной работы, которая теперь может быть сорвана. Организаторы Computex пока не стали делать заявлений о переносе или отмене мероприятия.