DFI разместила процессор AMD Ryzen на плате размерами 84 х 55 мм
Для многих обывателей сфера применения процессоров AMD для встраиваемых систем остаётся загадкой, но материнская плата DFI GHF51 демонстрирует, насколько компактными могут быть соответствующие промышленные решения. Об условиях эксплуатации такой платы говорит хотя бы возможность существования модификации с диапазоном рабочих температур от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия.
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рекламаЭлементы на печатной плате размерами 88 х 55 мм расположились с обеих сторон. Центральный процессор AMD Ryzen Embedded R1000 сочетает два ядра с архитектурой Zen и графику Radeon Vega 3. Оперативная память типа DDR4-3200 распаивается прямо на материнскую плату, её объём может варьироваться от 2 до 8 Гбайт, предусмотрен только одноканальный доступ.
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Сетевой гигабитный разъём имеет полноразмерное исполнение RJ-45, а вот порт USB 3.1 Gen 2 Type-C соседствует на задней панели с двумя выходами micro-HDMI 1.4. Твердотельная память типа eMMC может иметь объём от 16 до 64 Гбайт.
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Из слотов расширения предусмотрен только Mini-PCIe. Поддерживается версия Windows 10 IoT Enterprise в 64-разрядном варианте и Linux. В продажу материнская плата DFI GHF51 поступит в третьем квартале, но цена вряд ли будет разумной с точки зрения рядового потребителя.
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