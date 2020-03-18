Для многих обывателей сфера применения процессоров AMD для встраиваемых систем остаётся загадкой, но материнская плата DFI GHF51 демонстрирует, насколько компактными могут быть соответствующие промышленные решения. Об условиях эксплуатации такой платы говорит хотя бы возможность существования модификации с диапазоном рабочих температур от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия.

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Источник изображения: DFI

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Элементы на печатной плате размерами 88 х 55 мм расположились с обеих сторон. Центральный процессор AMD Ryzen Embedded R1000 сочетает два ядра с архитектурой Zen и графику Radeon Vega 3. Оперативная память типа DDR4-3200 распаивается прямо на материнскую плату, её объём может варьироваться от 2 до 8 Гбайт, предусмотрен только одноканальный доступ.

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Источник изображения: DFI

Сетевой гигабитный разъём имеет полноразмерное исполнение RJ-45, а вот порт USB 3.1 Gen 2 Type-C соседствует на задней панели с двумя выходами micro-HDMI 1.4. Твердотельная память типа eMMC может иметь объём от 16 до 64 Гбайт.

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Источник изображения: DFI

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Из слотов расширения предусмотрен только Mini-PCIe. Поддерживается версия Windows 10 IoT Enterprise в 64-разрядном варианте и Linux. В продажу материнская плата DFI GHF51 поступит в третьем квартале, но цена вряд ли будет разумной с точки зрения рядового потребителя.