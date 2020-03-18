В Китае пик заболеваемости коронавирусом, по данным местных властей, уже миновал, и они готовятся возобновить финансирование национальной полупроводниковой промышленности для повышения её самодостаточности и прогрессивности. Как отмечает издание DigiTimes, государственный инвестиционный фонд (так называемый Big Fund) в конце марта будет готов к следующему этапу вливания средств в китайскую полупроводниковую промышленность.

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Источник изображения: Tech News Tube

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Выиграть от данной инициативы должны китайские производители памяти, а также компания SMIC, которая предоставляет контрактные услуги. В этом году она планирует освоить второе поколение 14-нм техпроцесса, которое хоть и уступит 7-нм технологии по быстродействию, обеспечит привлекательную себестоимость и энергоэффективность, а также увеличит плотность размещения транзисторов на единице площади кристалла. Кроме того, оно не потребует использования EUV-литографии, а это очень важно в условиях вероятных санкций США, которые готовы препятствовать скорому прогрессу китайской промышленности.