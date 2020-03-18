Словенская компания EK Water Blocks в очередной раз порадовала поклонников процессоров AMD Ryzen Threadripper, выпустив специализированный моноблок для материнской платы AORUS TRX40 Master. Напомним, моноблоком называется водоблок, покрывающий не только центральный процессор, но и окружающие его компоненты.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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EK Water Blocks пошла дальше, и охватила основанием водоблока не только процессорный разъём и силовые элементы, но и сетевые контроллеры, расположенные вдоль задней панели. По сути, на этом «отростке» как раз расположилось одно из резьбовых отверстий для подключения трубопровода.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Подошва моноблока в месте контакта с центральным процессором имеет увеличенную площадь, а с внутренней стороны на ней расположен 91 микроканал для более эффективного отвода тепла. Само собой, предусмотрена и подсветка типа D-RGB, которую можно синхронизировать с фирменной системой управления Gigabyte RGB Fusion 2.0. В фирменном интернет-магазине такой моноблок стоит 168 евро без учёта налогов и стоимости доставки.