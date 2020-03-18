Масштабность GTC 2020 и сопутствующих заявлений NVIDIA сильно померкла в свете предпринимаемых из-за коронавируса мер предосторожности, но карантин может быть только удобной ширмой для тактических манипуляций компании. На одном далёком азиатском форуме обсуждается возможность задержки анонса игровых видеокарт поколения Ampere до четвёртого квартала текущего года, как минимум.

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Логика рассуждений проста – NVIDIA заинтересована в том, чтобы дождаться выхода «большого Navi», и только потом дать адекватный ответ на действия конкурента. Китайские источники предполагают, что первые носители архитектуры AMD RDNA 2 в дискретном сегменте выйдут не ранее октября текущего года. NVIDIA в этих условиях тоже может взять паузу до глубокой осени. Тем более, что ситуация с коронавирусом на все подготовительные мероприятия будет влиять не лучшим образом.