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AMD перестаёт тратиться на разработку малых ядер

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Представители сайта ComputerBase ещё в феврале успели слетать из Германии в США на организованное AMD мероприятие, информацию с которого они обязывались не раскрывать до этой недели. Судя по содержанию публикации, секретность была связана с необходимостью учитывать интересы Microsoft, которая вчера поделилась новыми подробностями о заказном процессоре AMD, лежащем в основе игровой консоли Xbox нового поколения. В конкретном контексте нам достаточно знать, что такой процессор будет выпускаться по 7-нм технологии, получит архитектуру Zen 2, восемь вычислительных ядер и графику с архитектурой RDNA 2, способную на аппаратном уровне ускорять трассировку лучей.

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Источник изображения: Microsoft

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Джо Макри (Joe Macri), который в AMD занимает пост вице-президента и технического директора по продуктам, поделился своими соображениями с представителями сайта ComputerBase во время их февральской поездки, которая в нынешних условиях могла и не состояться. Как вы можете помнить, ранее игровые консоли Sony и Microsoft использовали так называемые «малые ядра» AMD, чьи условные обозначения носили имена представителей семейства кошачьих (Bobcat, Jaguar). По сути, такая специализация диктовалась как требованиями к энергопотреблению, так и к себестоимости.

Теперь, по словам представителя AMD, вписать TDP в пределы 10 Вт можно и при создании процессора на базе «больших ядер» с той же архитектурой Zen 2, в частности. Нет необходимости тратиться на параллельную разработку отдельных процессорных ядер. «Кошачье семейство» процессоров из перспективных планов AMD исчезает за ненадобностью. Если же конъюнктура рынка в будущем потребует возвращения «малых ядер», они могут быть разработаны, как уверяет вице-президент AMD.

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Он же отмечает, что архитектура ARM в сегменте потребительских ПК имеет ограниченные перспективы. Представленные Qualcomm специализированные процессоры для ноутбуков больше заточены под экономию электроэнергии, чем под быстродействие. Это ограничивает сферу их применения. Вероятность появления MacBook на основе ARM-совместимого процессора в AMD тоже оценивают как очень низкую.

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Теги

amd arm amd zen 2 bobcat macbook jaguar xbox series x
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