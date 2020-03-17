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Micron будет больше зарабатывать на сотрудничестве с Intel

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Разделение имущества Intel и Micron не означает, что последняя из компаний прекратит снабжать первую твердотельной памятью. Более того, как отмечает ресурс Blocks & Files, новые условия соглашения, которые действуют с 7 марта, подразумевают увеличение выплат за поставку твердотельной памяти с предприятия в штате Юта. Ранее оно было в совместной собственности IMFT, но в прошлом году Intel продала свою долю Micron.

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Источник изображения: Idaho Press

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Для самой Intel, как отмечают эксперты Wells Fargo, производство твердотельной памяти остаётся убыточным видом деятельности – она могла терять до $2 млрд в год на выпуске 3D XPoint. С другой стороны, Micron на услугах, оказываемых Intel, много тоже не заработает. Чтобы проще перенести порождённый коронавирусом кризис, Micron недавно взяла возобновляемый кредит на сумму $2,5 млрд.

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Теги

intel финансы micron твердотельная память 3d xpoint 3d nand
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