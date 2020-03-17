Платформа Intel для 7-нм процессоров замечена у границ России
В таможенной базе данных ЕЭК уже присутствуют не только те процессоры Intel, которые должны быть представлены до конца текущего года, но и готовящиеся к анонсу в более позднее время. Платформа Intel Eagle Stream, как принято считать, в 2021 году приютит 10-нм серверные процессоры Sapphire Rapids, а к 2022 году сможет принять первые центральные 7-нм процессоры Intel, известные под кодовым обозначением Granite Rapids. Подчеркнём, что речь идёт исключительно о серверных продуктах Intel.
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рекламаОбразцы платформы Eagle Stream для разработчиков программного обеспечения уже зарегистрированы в таможенных органах ЕАЭС. Они относятся к раннему поколению образцов, что косвенно указывает на отдалённость момента анонса и сопутствующих чипсетов, и самих процессоров Sapphire Rapids и Granite Rapids.
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