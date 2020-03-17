NVIDIA под натиском коронавируса сдавалась неохотно. До конца февраля она бравировала тем, что проведёт в Сан-Хосе конференцию GTC 2020 в традиционном формате, но в начале марта финансовый директор компании уже участвовала в мероприятии для инвесторов в заочной форме, и тогда же было принято превратить конференцию в онлайн-мероприятие. GTC должна была открыться публикацией пресс-релизов с важными новостями, после глава и основатель NVIDIA собирался выступить перед инвесторами. Теперь он сообщает, что даже не будет делиться новостями через публикацию пресс-релизов.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

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Мотивация вполне предсказуемо имеет отношение к распространению коронавируса. Публикация пресс-релизов, как считает NVIDIA, не позволила бы избежать перемещения разного рода специалистов, проведения встреч и прочих неблагоприятных в нынешних условиях событий. Зато своё обращение к общественности глава компании начал со слов о том, что у NVIDIA есть интересные продукты и новости, которыми она готова будет поделиться в другое время.