Ура, каникулы: Apple освободила пользователей фирменной банковской карты от мартовских платежей
Издание CNet сообщило со ссылкой на официальную рассылку Apple, что владельцы выпущенных компанией в сотрудничестве с Goldman Sachs банковских карт будут освобождены от обязательных платежей в марте, поскольку эмитент осознаёт сложность ситуации, обусловленной коронавирусом. Некоторые держатели карт, например, окажутся в неоплачиваемых отпусках, а потому исполнять свои кредитные обязательства смогут с затруднением.
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рекламаApple уже отказалась от проведения конференции WWDC в очной форме, закрыла магазины за пределами Китая, призвала сотрудников работать удалённо. Она также отправляла гуманитарную помощь в КНР, когда в стране был пик связанных с карантином мероприятий. По неофициальным данным, Apple будет вынуждена отложить анонс смартфонов нового поколения из-за последствий коронавируса.
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