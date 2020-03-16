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Ура, каникулы: Apple освободила пользователей фирменной банковской карты от мартовских платежей

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Издание CNet сообщило со ссылкой на официальную рассылку Apple, что владельцы выпущенных компанией в сотрудничестве с Goldman Sachs банковских карт будут освобождены от обязательных платежей в марте, поскольку эмитент осознаёт сложность ситуации, обусловленной коронавирусом. Некоторые держатели карт, например, окажутся в неоплачиваемых отпусках, а потому исполнять свои кредитные обязательства смогут с затруднением.

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Источник изображения: CNet

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Apple уже отказалась от проведения конференции WWDC в очной форме, закрыла магазины за пределами Китая, призвала сотрудников работать удалённо. Она также отправляла гуманитарную помощь в КНР, когда в стране был пик связанных с карантином мероприятий. По неофициальным данным, Apple будет вынуждена отложить анонс смартфонов нового поколения из-за последствий коронавируса.

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