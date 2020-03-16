Трачу свой Prime: Amazon увеличивает сроки доставки для привилегированных клиентов
Интернет-гигант Amazon уже давно привлекает постоянных клиентов к участию в «клубной программе» Prime, которая за абонентскую плату открывает доступ к медиаконтенту и сокращённым срокам доставки товаров. На территории США, например, Amazon обязуется доставлять заказы своим привилегированным клиентам за сутки или двое. Как сообщает CNBC, потребительский ажиотаж в связи с распространением коронавируса вызвал перебои не только с доступностью товаров, но и с ритмичностью доставки.
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рекламаВ результате, сервис доставки продуктов Amazon Fresh в некоторых населённых пунктах США просто перестал принимать заказы. Количество желающих делать покупки товаров первой необходимости через сайт Amazon предсказуемо выросло в эти дни, но узнать о реальном наличии товаров в большинстве случаев можно только в процессе оформления заказов. Некоторые товары первой необходимости Amazon обещает поставить только через несколько недель. Преимущество подписчиков программы Prime в этих условиях тает, поскольку даже им придётся ждать доставки товаров дольше обещанных одного-двух дней.
Ситуация усугубляется тем, что в отдельных штатах сотрудникам сортировочных центров Amazon разрешено не выходить на работу до конца марта, хотя такой отпуск и не оплачивается. Оставшиеся на работе сотрудники должны соблюдать повышенные меры санитарной безопасности. Подписчиками Amazon Prime по всему миру являются около 150 млн человек, но в сложившихся условиях их привилегии становятся иллюзорными.
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