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EK Water Blocks представила узкий водоблок для GeForce RTX 2080 Ti

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Установка водоблока при наличии альтернативной задней панели помогает разместить видеокарту в пространстве одного слота расширения. При этом нередко увеличивается другой габарит – её ширина, поскольку сбоку к водоблоку крепится терминал для подключения трубопровода. Это может стать проблемой в отдельных системных блоках, хотя типичные покупатели водоблоков обычно не страдают от таких проблем. И всё же, словенская компания EK Water Blocks решила побаловать владельцев видеокарт GeForce RTX 2080 Ti эталонного дизайна водоблоком EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB, который лишён привычного терминала для подключения трубопровода.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Вместо этого внесены изменения в конструкцию водоблока, которые позволяют подключать штуцеры прямо к его крышке, не увеличивая габариты видеокарты в ширину. Естественно, при этом возрастают требования к свободному пространству у соседних слотов расширения, потому что штуцеры и трубки тоже занимают какое-то место.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Без подсветки типа D-RGB, которая может синхронизироваться с системами управления материнских плат, тоже не обошлось.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Водоблок можно дополнить укрепляющей пластиной чёрного цвета или в никелированном исполнении. Заказать новинку в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks уже можно по цене около 126 евро без учёта налогов.

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Теги

geforce rtx 2080 ti охлаждение видеокарты ek water blocks водоблоки
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