Intel Core i7-10810U: тайный процессор вьетнамского производства
Тематические рассылки Intel нередко становятся источником данных, которые сама компания предпочла бы скрывать немного дольше. На уходящей неделе сайту HardwareLUXX удалось обнаружить удалённый теперь с сайта Intel документ о перечне мобильных процессоров семейства Comet Lake-U, сборка которых будет налажена на вьетнамском предприятии компании.
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рекламаСамо предприятие во Вьетнаме функционирует давно, просто Intel постоянно перераспределяет заказы, ориентируясь на текущую конъюнктуру. Возможно, этого потребовал дефицит определённых моделей, либо угроза коронавируса, но сборка перечисленных на иллюстрации процессоров должна быть налажена во Вьетнаме.
Интересно, что ранее нигде не упоминался процессор Core i7-10810U, если не считать анонсов отдельных производителей ноутбуков. Источник предполагает, что он относится к степпингу K1, который добавил процессорам Comet Lake-U поддержку памяти типа LPDDR4-2933 и функций vPro. У него шесть ядер и двенадцать потоков, рабочие частоты могли быть позаимствованы у ближайшей младшей модели Core i7-10710U, у которой диапазон составляет 1.1 – 4.7 ГГц, в зависимости от нагрузки и количества активных ядер.
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