Охлаждение со смещением: Der8auer придумал новый способ заработать на владельцах Ryzen 3000
Неугомонный немецкий энтузиаст и предприниматель Роман Хартунг (Roman Hartung), более известный как Der8auer, придумал новое приспособление, которое способно заинтересовать наиболее амбициозных владельцев 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000, увлекающихся разгоном с использованием систем жидкостного охлаждения.
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рекламаПо словам Романа, его долго беспокоила проблема асимметричной компоновки процессоров Ryzen 3000, которые на одной подложке содержат от двух до трёх кристаллов. Вычислительные ядра расположены на 7-нм кристаллах, а многие водоблоки имеют круглое основание, которое покрывает теплораспределитель над этими кристаллами лишь частично. Der8auer разработал систему универсальных креплений для водоблоков, которая позволяет задать необходимое смещение геометрического центра основания водоблока в сторону наиболее важных с точки зрения охлаждения чиплетов.
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В ассортименте марки Der8auer появились два комплекта креплений: один применяется на необслуживаемых системах жидкостного охлаждения, другой – на обычных водоблоках. Штатную рамку вокруг процессорного разъёма на материнской плате для монтажа новых креплений необходимо демонтировать, и здесь важно действовать аккуратно, чтобы не лишиться гарантии на плату. В руководстве по эксплуатации креплений Der8auer указывает величину смещения основания водоблока, оптимальную для различных моделей процессоров AMD семейства Matisse.
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По словам Романа, все этим манипуляции при использовании водоблока позволяют в критических режимах добиться снижения температуры процессора на величину от пяти до десяти градусов Цельсия. Обе версии креплений в известном интернет-магазине стоят 29,90 евро, но в аннотации производитель упоминает о снижении температуры на семь градусов. Чуть больше четырёх евро за градус.
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