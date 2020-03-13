Когда процессоры были большими: сотрудники AnandTech увеличили Ryzen в 27 раз
Известный благодаря своему пристрастию к кремниевым пластинам редактор сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) со страниц Twitter делится новым приобретением – коллега по сайту подарил ему нанесённое на металлическую пластину масштабное изображение 14-нм кристалла процессора Ryzen первого поколения. Для начала вспомним, как выглядит оригинал:
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рекламаАмериканские коллеги немного изменили пропорции кристалла на увеличенном изображении, но в целом оно оказалось примерно в 27 раз крупнее оригинала.
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Если бы процессорный кристалл с таким количеством транзисторов был изготовлен из кремния, то до таких размеров он бы увеличился при использовании 350-нм технологических норм. Последние тоже когда-то применялись, но количество транзисторов на кристалле при этом было значительно меньше.
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Реальный кристалл 14-нм процессора AMD Ryzen первого поколения имеет площадь не более 212 кв.мм. Его увеличенная копия насчитывает 153 384 кв.мм. Макет будет использоваться преимущественно для декоративных целей, но коллекция «масштабных моделей» наверняка будет расширена.
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