Финансовые показатели NVIDIA на выходе из кризиса улучшатся одними из первых
На страницах ресурса Seeking Alpha некоторые отраслевые эксперты продолжают называть имена компаний, которые быстрее всего восстановятся после начавшегося нового этапа экономического кризиса. Специалисты Evercore и Morgan Stanley убеждены, что роль «защитного актива» могут играть акции NVIDIA.
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рекламаИзлишки серверных компонентов были реализованы к началу этого года, но вспышка коронавируса помешала прогнозируемому восстановлению рынка в текущем году. Интерес акции NVIDIA могут представлять для тех инвесторов, кто готов длительное время ожидать роста котировок. Пока они падают вместе с остальным рынком, как можно судить по графикам.
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