На страницах ресурса Seeking Alpha некоторые отраслевые эксперты продолжают называть имена компаний, которые быстрее всего восстановятся после начавшегося нового этапа экономического кризиса. Специалисты Evercore и Morgan Stanley убеждены, что роль «защитного актива» могут играть акции NVIDIA.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Излишки серверных компонентов были реализованы к началу этого года, но вспышка коронавируса помешала прогнозируемому восстановлению рынка в текущем году. Интерес акции NVIDIA могут представлять для тех инвесторов, кто готов длительное время ожидать роста котировок. Пока они падают вместе с остальным рынком, как можно судить по графикам.