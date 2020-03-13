Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD опубликовала подробную программу записи презентаций с FAD 2020

+
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Успей! RX 5700<b>XT</b> ASUS не подорожала а подешевела
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде

Встречу с аналитиками руководство AMD проводило ещё в начале марта, уже давно на сайте компании есть раздел со ссылками на иллюстративный материал в PDF-формате к выступлениям своих представителей, а также запись трансляции, которая растянулась на три с лишним часа.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Сама запись трансляции изначально была синхронизирована с демонстрацией слайдов. Зритель мог перейти на нужную часть доклада, если знал, на фоне какого слайда презентации были произнесены соответствующие слова. Теперь AMD снабдила эту страницу информацией о моменте начала доклада каждого из участников. Самые пытливые читатели могут пережить всё заново, а заодно и избавиться от той вторичной и искажённой информации, которая окружает данное событие в изложении отдельных авторов. Для этого достаточно воспринимать английскую речь на слух.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Финансовые показатели NVIDIA на выходе из кризиса улучшатся одними из первых
+
AMD опубликовала подробную программу записи презентаций с FAD 2020
+
MSI подарила клиентам два месяца дополнительной гарантии из-за коронавируса
+
Фотография обнажила 10-нм слой кристалла процессора Intel Lakefield
2
Руководство HP Inc уже подстелило соломку генеральному директору на случай победы Xerox
1
Intel Core i9-10900T отметился в SiSoftware Sandra с частотой 4.5 ГГц
8
Эксперты рекомендуют вкладываться в акции производителей памяти
3

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 189
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 82

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
88
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
27
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
VRM плавится - пользователь радуется
22
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
12
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
+

Сейчас обсуждают

DOaG
09:38
Так вот для чего пригодятся армии новых безработных предпенсионеров! ₽.$. Как представлю сию картину... Heil to the King, babe!
Опасен ли 5G для человека или черепах - эксперты вынесли вердикт
hiveliberty
09:34
> Таким образом, стоит ожидать, что флагманский процессор Core i9-10900K представляющий собой > 10 ядерный, 20 поточный чип действительно может потреблять предполагаемые 300 Вт под > нагрузкой. Возмож...
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Viktor Sidorenko
09:32
Всем на тебя насрать , даун , не жалеет он
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
Кошка Матильда
09:29
На почитай это только десять проектов из многих https://rb.ru/longread/10-proektov/ если мозгов не хватает в поиске набрать нужную комбинацию слов , то и говорить не о чем ..фантазер -пустозвон.
NVIDIA Quadro RTX 6000 и водоблок: смысл есть
E1nher1
09:26
Ты ещё Лондон вспомни.
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
omoikane
09:25
Мда это Tшка зажатая, а жрет больше моего 3700х в стоке.
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
omoikane
09:23
Каким птицам, основными опылителями у нас пчелы, сразу приматам. Будем в ручную опылять :D
Опасен ли 5G для человека или черепах - эксперты вынесли вердикт
Inttz
09:21
1600Х забыл
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
D3m0n
09:21
Апгрейд откладывается: рубль вниз, цены вверх
AtomicDrag
09:17
Чет у вас тесты стали напоминать фейкометов с ГЕЙ гпу и теститнГЕЙмс. Тупо одни графики от руки, да отрезок. Хотя при записи теста можно было спокойно записать всю сцену, склеить и запилить полноценны...
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем