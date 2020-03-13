AMD опубликовала подробную программу записи презентаций с FAD 2020
Встречу с аналитиками руководство AMD проводило ещё в начале марта, уже давно на сайте компании есть раздел со ссылками на иллюстративный материал в PDF-формате к выступлениям своих представителей, а также запись трансляции, которая растянулась на три с лишним часа.
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рекламаСама запись трансляции изначально была синхронизирована с демонстрацией слайдов. Зритель мог перейти на нужную часть доклада, если знал, на фоне какого слайда презентации были произнесены соответствующие слова. Теперь AMD снабдила эту страницу информацией о моменте начала доклада каждого из участников. Самые пытливые читатели могут пережить всё заново, а заодно и избавиться от той вторичной и искажённой информации, которая окружает данное событие в изложении отдельных авторов. Для этого достаточно воспринимать английскую речь на слух.
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