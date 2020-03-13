Компания MSI в условиях вспышки коронавируса решила пойти на беспрецедентные меры: в странах, где последствия эпидемии выражены сильнее всего, владельцам компонентов этой марки, чья гарантия истекает в марте текущего года, предложено бесплатно продлить её на два месяца.

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Источник изображения: MSI

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Логика производителя проста: в условиях карантина перемещения клиентов, связанные с возможными гарантийными обращениями, будут ограничены, а после продления сроков гарантии удастся снизить степень беспокойства потребителей. В список стран, где действует акция, попали Южная Корея, Италия, Германия, Франция, Испания, США, Швейцария, Сингапур, Великобритания, Гонконг, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Австралия, Кувейт, Бахрейн, Малайзия, Бельгия, Канада. Для КНР действует особая программа увеличения гарантии, так что интересы клиентов MSI в Поднебесной в этом смысле не ущемляются.