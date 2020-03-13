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Фотография обнажила 10-нм слой кристалла процессора Intel Lakefield

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На страницах ресурса Imgur появилось изображение кристалла процессоров Intel Lakefield. Как мы знаем, пространственная компоновка Foveros наделила эти процессоры пятью разнородными слоями, и перед нами увеличенное изображение 10-нм слоя, который содержит вычислительные ядра и встроенную графику. Напомним, процессоры Lakefield сочетают четыре экономичных ядра с архитектурой Tremont (область зелёного цвета вверху в центре) и одно ядро с архитектурой Sunny Cove (тёмная область у нижнего края по центру).

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Источник изображения: Imgur

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Графическая подсистема Intel Gen 11 с 64 исполнительными блоками роднит эти процессоры с Ice Lake, она занимает всю правую часть этого кристалла и около 40% общей площади. Этот кристалл находится на четвёртом уровне в компоновке Foveros, если считать снизу. Его площадь, как поясняет источник, не превышает 82 кв.мм.

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Источник изображения: Intel

Вся упаковка с пять слоями, напомним, занимает в пространстве не более 12 х 12 х 1 мм. По всей видимости, представленный на верхней иллюстрации 10-нм кристалл не простирается «от края до края», иначе его площадь приблизилась бы к 144 кв.мм. Процессоры Intel Lakefield должны выйти в этом году в составе мобильных устройств, среди которых будут и трансформируемые планшеты Microsoft, Samsung и Lenovo.

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intel lakefield foveros
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Фотография обнажила 10-нм слой кристалла процессора Intel Lakefield
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