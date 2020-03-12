Представители KeyBanc на страницах ресурса Barron’s заявили, что в условиях вспышки коронавируса производители памяти могут оказаться в достаточно выгодном положении. По крайней мере, в новые производственные мощности они особо не вкладываются из-за предшествующего кризиса перепроизводства, а подъём спроса может быть спровоцирован коронавирусом – потребность в серверных мощностях для облачных сервисов возрастает.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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В ближайшее время цены на память будут расти, как отмечает автор аналитической записки. Этому не смогут противодействовать даже тенденции по снижению спроса на память в других сегментах рынка. Прогноз по курсу акций Micron повышен до $63, но в действительности он пока только снижается – до $43,72 на последних торгах, и это явно не предел.