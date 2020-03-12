С 2018 года компания Magic Leap предлагает коммерческим клиентам свою гарнитуру дополненной реальности, которая позволяет внедрять сгенерированные компьютером изображения в различные интерьеры. Устройство стоимостью более $2000 не может претендовать на широкое распространение, поэтому им пока больше интересуются разработчики, чем частные пользователи. Агентство Bloomberg сообщает, что компания Magic Leap рассматривает возможность продажи части или всех своих активов.

реклама

Источник изображения: Magic Leap

реклама

Пока различные инвесторы, среди которых есть и Google, вложили в эту молодую по меркам отрасли компанию около $2,6 млрд. Выручить от продажи собственных акций Magic Leap планирует не менее $10 млрд. Переговоры с Facebook ни к чему в этом плане не привели, и теперь Magic Leap нанимает финансовых консультантов для поиска дальнейших «стратегических альтернатив». Потенциальный покупатель, по мнению экспертов, должен обладать не только крупной суммой свободных денег, но и терпением, поскольку начать зарабатывать на технологиях дополненной реальности удастся только через несколько лет.