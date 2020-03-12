Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel надеется распознать лицо своих врагов

3
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
Видеокарта за 900 000р - 32Gb HBM, 5160 core
Успей! RX 5700<b>XT</b> ASUS не подорожала а подешевела
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде

На двух своих производственных площадках в Орегоне, как сообщает издание Oregon Live, корпорация Intel с конца февраля запустила систему распознавания лиц посетителей и сотрудников, а также номерных знаков автомобилей, которые перемещаются в охраняемом периметре. Система не была разработана Intel своими силами, её установили и запустили «признанные специалисты в своём деле».

реклама

Источник изображения: Oregon Live

реклама

Первичная цель подобной системы – не допустить проникновения на объекты Intel лиц, способных причинить ущерб компании или навредить её сотрудникам. В качестве дополнительных возможностей упоминается разграничение прав доступа в различные помещения. В штате Орегон на Intel работают около двадцати тысяч человек, по всей стране их наберётся около пятидесяти тысяч. Со временем система распознавания лиц будет внедрена и на других объектах компании.

По словам осведомлённых источников, сейчас в «чёрном списке» Intel около 200 лиц, присутствие которых на объектах компании является крайне нежелательным. На собственных серверах Intel планирует хранить биометрическую информацию, в зависимости от категории посетителя – в большинстве случаев всё ограничится тридцатью днями, для уволенных сотрудников срок увеличивается до двух лет. Наконец, образы членов «чёрного списка» будут храниться в памяти системы на протяжении тридцати лет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel безопасность видеокамера
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчик устройств дополненной реальности Magic Leap готов продать активы
+
Intel надеется распознать лицо своих врагов
3
Некоторые доклады с «цифровой трибуны» GTC задержатся на несколько недель
+
Intel разрешает сотрудникам работать удалённо из-за карантина
2
AMD B550 и поддержка PCI Express 4.0: не всё так просто
18
Материнская плата Biostar A10N-9630E оснащена процессором AMD Bristol Ridge
3
Илон Маск собирается построить новый завод в США для выпуска Cybertruck
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 84
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 185
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
8
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
18
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
43
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
13
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
4
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
4

Сейчас обсуждают

mimigen
13:47
Знаешь, Zelot, проблема озвучена огромная. Качество твоих материалов настолько говенное, настолько беспринципное и настолько раздражающее, что обсуждать это, безусловно нужно. Другое дело, что сам ты ...
Лучшие видеокарты для покупки в 2020 году по версии TechSpot
John Shepard
13:47
я так понимаю, проц слабее медиатека г90т?
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max представлен официально: Snapdragon 720G, АКБ на 5020 мАч и съёмка RAW по цене от 200 долларов
cibershot
13:46
Для этого и делается
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
DarkTM
13:44
https://software.intel.com/security-software-guidance/software-guidance/load-value-injection
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
DarkTM
13:43
https://software.intel.com/security-software-guidance/software-guidance/load-value-injection
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
ZrZ
13:43
Вирус - це отвлекалочка ширнармасс от истинных причин начинающегося большого кризиса.
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
swiftman17
13:41
Теперь будут новости о каждой новой иконке? И сколько раз ей улыбаются пользователи?
Новая тема Global Version 11 Plus для MIUI 11 порадовала фанов ярким дизайном
Дмитрий Истомин
13:40
Вполне в духе Хуанга, делать карты на устаревшем техпроцессе, ради 1-2% выгоды. AMD же наоборот старается делать всё на передовом техпроцессе, дабы он хоть немного перекрыл недостатки в энергоэффектив...
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
Lexagon
13:39
Это были абстрактные рассуждения с позиции читателей. Естественно, выпадающий доход сайта тоже пришлось бы компенсировать. А главное, что подавляющая часть аудитории склонна получать исключительно бес...
Лучшие видеокарты для покупки в 2020 году по версии TechSpot
LoL
13:38
Я тебе писал уже, скидываешь тени и играется норм даже на фикусе)
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем