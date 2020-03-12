На двух своих производственных площадках в Орегоне, как сообщает издание Oregon Live, корпорация Intel с конца февраля запустила систему распознавания лиц посетителей и сотрудников, а также номерных знаков автомобилей, которые перемещаются в охраняемом периметре. Система не была разработана Intel своими силами, её установили и запустили «признанные специалисты в своём деле».

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Источник изображения: Oregon Live

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Первичная цель подобной системы – не допустить проникновения на объекты Intel лиц, способных причинить ущерб компании или навредить её сотрудникам. В качестве дополнительных возможностей упоминается разграничение прав доступа в различные помещения. В штате Орегон на Intel работают около двадцати тысяч человек, по всей стране их наберётся около пятидесяти тысяч. Со временем система распознавания лиц будет внедрена и на других объектах компании.

По словам осведомлённых источников, сейчас в «чёрном списке» Intel около 200 лиц, присутствие которых на объектах компании является крайне нежелательным. На собственных серверах Intel планирует хранить биометрическую информацию, в зависимости от категории посетителя – в большинстве случаев всё ограничится тридцатью днями, для уволенных сотрудников срок увеличивается до двух лет. Наконец, образы членов «чёрного списка» будут храниться в памяти системы на протяжении тридцати лет.