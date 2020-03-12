Некоторые доклады с «цифровой трибуны» GTC задержатся на несколько недель
Традиционного многочасового выступления основателя NVIDIA на открытии GTC в этом году не будет. Само мероприятие перенесут в онлайн, а генеральный директор NVIDIA выступит только перед инвесторами в рамках отдельного мероприятия. Обо всех новинках NVIDIA в этом месяце будет рассказывать не красноречивыми устами обладателя большой коллекции кожаных курток, а сухим языком пресс-релизов.
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рекламаВ нашем почтовом ящике уже оказалось приглашение на «цифровой вариант» GTC. Участие в мероприятии не потребует от зрителей платы, если не считать сессий, проводимых так называемым корпоративным институтом DLI, который занимается изучением проблем искусственного интеллекта и обучаемых систем. Попутно отмечается, что некоторые доклады участников GTC 2020 будут публиковаться по четвергам еженедельно, начиная с 26 марта. Это говорит о том, что цифровая форма мероприятия серьёзно увеличит его продолжительность.
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