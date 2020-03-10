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Глава NVIDIA выступит перед инвесторами вместо виртуальной части GTC 2020

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Присущая NVIDIA внезапность заявлений в полной мере проявила себя при подготовке к GTC 2020. Ещё не так давно компания была убеждена, что проведёт мероприятие в Калифорнии с 22 марта с соблюдением дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, но буквально через несколько дней заявила, что конференция будет проведена в онлайн-форме.

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Источник изображения: NVIDIA

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Теперь на сайте компании появился пресс-релиз, в котором сообщается, что все запланированные на вступительную речь главы NVIDIA анонсы будут опубликованы 24 марта в формате новостей, а после генеральный директор обратится с заявлением к инвесторам. Его выступление можно будет прослушать онлайн. Таким образом, становится ясно, что привычной затяжной трансляции с персонажем в чёрной куртке на сцене не будет. Более того, даже подготовленные онлайн-мероприятия в рамках GTC 2020 будут доступны частично лишь с 25 марта. Судя по всему, участники просто не успевают подготовить мероприятие в новом формате.

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