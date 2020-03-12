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Intel разрешает сотрудникам работать удалённо из-за карантина

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Добравшийся до США коронавирус больше всего бед натворил в штатах Калифорния и Вашингтон, но компании с представительствами в других территориях тоже вынуждены были предпринимать повышенные меры осторожности. Как сообщает издание Oregon Live, в штате Орегон компания Intel разрешила сотрудникам работать удалённо из дома, если специфика их деятельности позволяет это делать. Пока на такую схему можно переходить по желанию, соответствующих требований Intel не выдвигает.

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Источник изображения: Oregon Live

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В Орегоне численность сотрудников Intel достигает 20 тысяч человек. Разумеется, послабления не касаются тех сотрудников, которые заняты на производстве, подразумевающем их обязательное присутствие на работе. Впрочем, если придётся пожертвовать производственными планами ради безопасности сотрудников, Intel колебаться не будет. Примечательно, что производство продукции Intel на территории Китая пока от вспышки коронавируса пока почти никак не пострадало. В Орегоне пока зафиксированы только три случая заражения, все носители вируса живы. Временно введено ограничение на зарубежные командировки для тех специалистов Intel, для которых такие поездки не являются обязательными и срочными.

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Intel разрешает сотрудникам работать удалённо из-за карантина
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Какая разница. Карты есть. Потребности 16gb в играх нет. Кому они нужны, если процессор Radeon 7 не может обеспечить 60 FPS в 4K. Еще бы на 5700 поставить 16Gb. Вот радость-то от циферок.
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