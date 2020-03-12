Представителям сайта HKEPC удалось получить от производителя материнских плат SOYO чуть больше информации о наборе логики AMD B550, и соответствующая таблица с описанием его характеристик вносит ясность в вопрос о поддержке PCI Express 4.0.

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Источник изображения: HKEPC

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Как и предсказывали многие источники, набор логики AMD B550 сам по себе PCI Express 4.0 не поддерживает. В этом режиме может работать ближайший к процессорному разъёму слот PCI Express 16 и слот M.2 для накопителей, но только за счёт поддержки PCI Express 4.0 центральным процессором соответствующего поколения. Все прочие слоты работают в режиме PCI Express 3.0. Этот же интерфейс используется для соединения набора логики с центральным процессором.

По сравнению с чипсетами AMD серии 400, набор логики AMD 550 обеспечивает поддержку двух портов USB 3.1 Gen 2, а общее количество линий PCI Express увеличено с восьми до десяти штук, портов USB – с 14 до 18 штук. Кроме того, заявлена поддержка конфигурации из двух видеокарт.

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Более доступный набор логики AMD B520 поддерживает только PCI Express 3.0, до шести линий, количество портов SATA уменьшено с шести до четырёх, а количество портов USB – до девяти. Один из них поддерживает USB 3.1 Gen 2. В отличие от других наборов логики, он не поддерживает разгон и конфигурацию из двух видеокарт.