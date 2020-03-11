Свежий пресс-релиз Biostar подтверждает, что новые продукты для процессоров AMD Bristol Ridge не только продолжают выходить, некоторые из них сразу же ими оснащаются. Материнская плата A10N-9630E формата Mini-ITX приютила четырёхъядерный процессор AMD A10-9630P (2.6/3.3 ГГц) и штатную систему охлаждения. За вывод изображения на монитор отвечает встроенная графика Radeon R5, на задней панели платы можно найти выходы D-Sub и HDMI.

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Источник изображения: Biostar

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Как и многие подобные платы, A10N-9630E предназначена для создания офисных компьютеров или бытовых мультимедийных систем для непритязательных пользователей. Пара слотов DIMM может приютить до 32 Гбайт памяти типа DDR4-2400. Предусмотрено два порта SATA-600, но при использовании разъёма M.2 один из них отключается. Плата обеспечивает поддержку четырёх портов USB 3.2 Gen1 (два на задней панели, два на плате) и четырёх портов USB 2.0 (по такой же формуле). Гигабитный сетевой порт имеет защиту от скачков напряжения. Имеется полноразмерный слот PCI Express 3.0 x16. Стоимость платы Biostar A10N-9630E не уточняется.