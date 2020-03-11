Как сообщает CNBC со ссылкой на откровения Илона Маска (Elon Musk) в Twitter, основатель Tesla ищет площадку для строительства нового предприятия в центральной части США. Завод потребуется для производства электрического пикапа Cybertruck и кроссоверов Tesla Model Y для клиентов на восточном побережье.

реклама

Источник изображения: Getty Images

реклама

У Tesla уже есть три действующих предприятия, два из которых расположены в Калифорнии и Неваде, соответственно, а третье недавно начало функционировать в Китае. Площадку для четвёртого завода в Германии готовят в настоящее время. В качестве вероятного места для строительства пятого предприятия сам Маск упоминает Техас. Выпускать Tesla Model Y здесь будут ради удобства логистики – клиенты на восточном побережье США будут получать продукцию этого предприятия.