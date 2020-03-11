Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск собирается построить новый завод в США для выпуска Cybertruck

+
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
1660Ti по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Как сообщает CNBC со ссылкой на откровения Илона Маска (Elon Musk) в Twitter, основатель Tesla ищет площадку для строительства нового предприятия в центральной части США. Завод потребуется для производства электрического пикапа Cybertruck и кроссоверов Tesla Model Y для клиентов на восточном побережье.

реклама

Источник изображения: Getty Images

реклама

У Tesla уже есть три действующих предприятия, два из которых расположены в Калифорнии и Неваде, соответственно, а третье недавно начало функционировать в Китае. Площадку для четвёртого завода в Германии готовят в настоящее время. В качестве вероятного места для строительства пятого предприятия сам Маск упоминает Техас. Выпускать Tesla Model Y здесь будут ради удобства логистики – клиенты на восточном побережье США будут получать продукцию этого предприятия.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

электромобиль
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Илон Маск собирается построить новый завод в США для выпуска Cybertruck
+
OUKITEL раздаёт 10 защищённых смартфонов OUKITEL WP6 бесплатно
3
ПО для шифрования дисков VeraCrypt теперь использует потенциал 256 потоков процессора
2
TSMC начнёт массовый выпуск 5-нм продукции в следующем месяце
23
NVIDIA Quadro RTX 6000 и водоблок: смысл есть
4
Разъём M.2 и эксплуатация видеокарты: всё возможно!
7

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 79
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 184
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
280
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
68
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
82
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
11
Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
7
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
2

Сейчас обсуждают

Leemick
13:28
Новая запись в блоге - смотрите.
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
Nokolay_P
13:27
Главные баги - 128 Гб на борту и отсутствие индикатора.
Баг передних камер смартфонов Samsung Galaxy S20 и оценка их ремонтопригодности
1TronpmG5
13:23
Будет сильно зависить от модели принтера. В Линухе часто драйвер один на все семейство. Т.е как и в Винде - надо разбирать каждый конкретный случай.
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Inttz
13:22
Ой ну перефоткнись ты еще раз,баг прям
Баг передних камер смартфонов Samsung Galaxy S20 и оценка их ремонтопригодности
Inttz
13:19
Хайпанул чувак от безделия под пивко на нужной теме
Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
Błąčķ_Øvēŗłøřð
13:18
Знаешь, это смотря какие бусы. На нормальные бусы у тебя и денег то не хватит ☝️😆
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Błąčķ_Øvēŗłøřð
13:14
А пукен собчаку. И вся эта собчаковско-тамбовская шайка уже скока лет у власти.
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Алексей Кутерев
13:12
Может там параллельно 1024 диска шифруют.
ПО для шифрования дисков VeraCrypt теперь использует потенциал 256 потоков процессора
Clocker_F1
13:11
Ждем RTX 3080Ti =)
GTX 1080 и Core i7-6700K: стали известны системные требования DOOM Eternal
Алексей Кутерев
13:10
У деда вашего не Хуанг, случайно, фамилия?
Эксперты установили преимущества связки видеокарт Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем