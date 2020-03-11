Илон Маск собирается построить новый завод в США для выпуска Cybertruck
Как сообщает CNBC со ссылкой на откровения Илона Маска (Elon Musk) в Twitter, основатель Tesla ищет площадку для строительства нового предприятия в центральной части США. Завод потребуется для производства электрического пикапа Cybertruck и кроссоверов Tesla Model Y для клиентов на восточном побережье.
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рекламаУ Tesla уже есть три действующих предприятия, два из которых расположены в Калифорнии и Неваде, соответственно, а третье недавно начало функционировать в Китае. Площадку для четвёртого завода в Германии готовят в настоящее время. В качестве вероятного места для строительства пятого предприятия сам Маск упоминает Техас. Выпускать Tesla Model Y здесь будут ради удобства логистики – клиенты на восточном побережье США будут получать продукцию этого предприятия.
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