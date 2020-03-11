OUKITEL раздаёт 10 защищённых смартфонов OUKITEL WP6 бесплатно
Компания OUKITEL готовится начать продажи защищённого смартфона WP6. Он является предшественником модели WP5. Главными особенностями новинки стали аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мАч и тройная основная камера, венцом которой выступает 48-мегапиксельный датчик изображения. Старт продаж OUKITEL WP6 запланирован на 20 марта нынешнего года.
В этот же день компания обнародует стоимость смартфона. Ожидается, что цена будет очень привлекательной. При этом у всех желающих есть возможность получить OUKITEL WP6 совершенно бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке. 10 победителей будут объявлены 20 марта.
OUKITEL WP6 получил 12-нанометровый мобильный процессор Helio P70 с частотой 2 ГГц, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ. Помимо сенсора на 48 Мп основная камера также включает модули разрешением 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера в смартфоне – 16-мегапиксельная.
OUKITEL WP6 заключён в защищённый корпус по стандарту IP68. Устройство может пробыть в воде 30 минут на глубине 1,5 метра и не боится падений с высоты 1,2 метра. Экран имеет разрешение Full HD+ и прикрыт стеклом Gorilla Glass 5. Здесь вы можете увидеть, как смартфон прошёл испытания на прочность.
На правом торце обосновался биометрический сенсор, который считывает отпечаток пальца за 0,2 сек. Аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мАч обеспечивает 750 часов работы в режиме ожидания. Просматривать страницы в браузере можно 25 часов, а разговаривать по телефону – 52 часа.
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