Компания OUKITEL готовится начать продажи защищённого смартфона WP6. Он является предшественником модели WP5. Главными особенностями новинки стали аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мАч и тройная основная камера, венцом которой выступает 48-мегапиксельный датчик изображения. Старт продаж OUKITEL WP6 запланирован на 20 марта нынешнего года.В этот же день компания обнародует стоимость смартфона. Ожидается, что цена будет очень привлекательной. При этом у всех желающих есть возможность получить OUKITEL WP6 совершенно бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше.10 победителей будут объявлены 20 марта.OUKITEL WP6 получил 12-нанометровый мобильный процессор Helio P70 с частотой 2 ГГц, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ. Помимо сенсора на 48 Мп основная камера также включает модули разрешением 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера в смартфоне – 16-мегапиксельная.OUKITEL WP6 заключён в защищённый корпус по стандарту IP68. Устройство может пробыть в воде 30 минут на глубине 1,5 метра и не боится падений с высоты 1,2 метра. Экран имеет разрешение Full HD+ и прикрыт стеклом Gorilla Glass 5.вы можете увидеть, какНа правом торце обосновался биометрический сенсор, который считывает отпечаток пальца за 0,2 сек. Аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мАч обеспечивает 750 часов работы в режиме ожидания. Просматривать страницы в браузере можно 25 часов, а разговаривать по телефону – 52 часа.