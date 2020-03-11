ПО для шифрования дисков VeraCrypt теперь использует потенциал 256 потоков процессора
Нередко при обсуждении успехов компании AMD в увеличении количества процессорных ядер приходится слышать критику по поводу отсутствия программного обеспечения, способного использовать весь их потенциал в типовых задачах. Программное обеспечение VeraCrypt для шифрования накопителей и разделов на них недавно при помощи специалиста AMD получило обновление, позволяющее поднять максимальное количество используемых потоков с 64 до 256 штук.
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рекламаЭто программное обеспечение обладает открытым исходным кодом, поэтому профильную оптимизацию осуществляют «всем миром». Если 64 потока ещё можно встретить в настольной системе на базе процессора AMD, то 256 потоков – это уже серверная специфика, но шифровать данные на дисках приходится в разных условиях, поэтому подобная оптимизация лишней не будет.
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