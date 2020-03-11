NVIDIA Quadro RTX 6000 и водоблок: смысл есть
Основатель ресурса Igor’s LAB взялся за необычный эксперимент – профессиональный графический адаптер NVIDIA Quadro RTX 6000 он оснастил водоблоком Eisblock для GeForce RTX 2080 Ti, который ради обеспечения совместимости пришлось немного модифицировать.
реклама
рекламаДанный материал позволяет взглянуть на печатную плату Quadro RTX 6000, оснащаемую 24 Гбайт памяти типа GDDR6 и рядом специфичных для этого сегмента разъёмов.
реклама
Установка водоблока позволила поднять частоты графического процессора на величину до 120-150 МГц, это обернулось приростом быстродействия на пять процентов в среднем. Если учесть, что сам графический адаптер стоит в Германии около 4300 евро, а водоблок можно найти за сотню с небольшим, достигаемый прирост быстродействия эти расходы оправдывает. С другой стороны, подобные манипуляции с дорогой профессиональной видеокартой лишают её гарантии, и тут каждый волен решать сам – иметь или не иметь.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила