Основатель ресурса Igor’s LAB взялся за необычный эксперимент – профессиональный графический адаптер NVIDIA Quadro RTX 6000 он оснастил водоблоком Eisblock для GeForce RTX 2080 Ti, который ради обеспечения совместимости пришлось немного модифицировать.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Данный материал позволяет взглянуть на печатную плату Quadro RTX 6000, оснащаемую 24 Гбайт памяти типа GDDR6 и рядом специфичных для этого сегмента разъёмов.

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Источник изображения: Igor’s LAB

Установка водоблока позволила поднять частоты графического процессора на величину до 120-150 МГц, это обернулось приростом быстродействия на пять процентов в среднем. Если учесть, что сам графический адаптер стоит в Германии около 4300 евро, а водоблок можно найти за сотню с небольшим, достигаемый прирост быстродействия эти расходы оправдывает. С другой стороны, подобные манипуляции с дорогой профессиональной видеокартой лишают её гарантии, и тут каждый волен решать сам – иметь или не иметь.