На портале ЕЭК замечен серийный экземпляр Intel Cooper Lake
В этом году должны появиться 14-нм процессоры Cooper Lake, которые призваны компенсировать отсутствие у 10-нм процессоров Ice Lake-SP большого количества ядер и высоких частот. Они будут устанавливаться в материнские платы с разъёмом LGA 4189, но не обеспечат поддержки PCI Express 4.0 и памяти Optane DC второго поколения, которую позже предложат Ice Lake-SP. Последние должны быть представлены в четвёртом квартале, поэтому есть все основания считать, что Cooper Lake появятся значительно раньше.
рекламаВ базе данных ЕЭК появилось упоминание о процессоре Intel Cooper Lake, который имеет маркировку, по всем признакам схожую с серийной.
реклама
Это значит, что Intel уже готова начать поставки серийных серверных процессоров Xeon поколения Cooper Lake, и до анонса наверняка осталось не так много времени.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила