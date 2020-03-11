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На портале ЕЭК замечен серийный экземпляр Intel Cooper Lake

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В этом году должны появиться 14-нм процессоры Cooper Lake, которые призваны компенсировать отсутствие у 10-нм процессоров Ice Lake-SP большого количества ядер и высоких частот. Они будут устанавливаться в материнские платы с разъёмом LGA 4189, но не обеспечат поддержки PCI Express 4.0 и памяти Optane DC второго поколения, которую позже предложат Ice Lake-SP. Последние должны быть представлены в четвёртом квартале, поэтому есть все основания считать, что Cooper Lake появятся значительно раньше.

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В базе данных ЕЭК появилось упоминание о процессоре Intel Cooper Lake, который имеет маркировку, по всем признакам схожую с серийной.

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Источник изображения: портал ЕЭК

Это значит, что Intel уже готова начать поставки серийных серверных процессоров Xeon поколения Cooper Lake, и до анонса наверняка осталось не так много времени.

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Теги

intel xeon cooper lake lga 4189
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