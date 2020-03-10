Во втором квартале цены на память будут расти
Ресурс DigiTimes утверждает, что интересы потребителей и производителей микросхем памяти войдут в конфликт во втором квартале. Непосредственно на деятельность предприятий по выпуску памяти вспышка коронавируса окажет минимальное влияние, но производители сокращают объёмы выпуска на фоне ожиданий ухудшения макроэкономической ситуации.
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рекламаСерверный сегмент и производители твердотельных накопителей, напротив, диктуют повышенный спрос на микросхемы памяти, поэтому во втором квартале цены могут пойти вверх. Контрактные цены на микросхемы памяти вырастут на двузначное количество процентов, как ожидают отраслевые источники.
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