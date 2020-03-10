Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Во втором квартале цены на память будут расти

+
RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900

Ресурс DigiTimes утверждает, что интересы потребителей и производителей микросхем памяти войдут в конфликт во втором квартале. Непосредственно на деятельность предприятий по выпуску памяти вспышка коронавируса окажет минимальное влияние, но производители сокращают объёмы выпуска на фоне ожиданий ухудшения макроэкономической ситуации.

реклама

Источник изображения: Goodram

реклама

Серверный сегмент и производители твердотельных накопителей, напротив, диктуют повышенный спрос на микросхемы памяти, поэтому во втором квартале цены могут пойти вверх. Контрактные цены на микросхемы памяти вырастут на двузначное количество процентов, как ожидают отраслевые источники.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы полупроводники коронавирус dram
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Во втором квартале цены на память будут расти
+
Появилось изображение материнской платы на основе полноценного набора логики AMD B550
19
Ретроразгон с модернизацией: шесть процессоров Pentium II Overdrive в одной системе
6
Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара
2
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
38
Один из новых продуктов NVIDIA будет использовать продвинутую упаковку TSMC
+

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 73
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 176
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
73
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
101
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
113
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
72
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
60
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
18

Сейчас обсуждают

nord_front
14:01
Надо ещё про свежий ремастер Black Mesa не забывать, вполне себе приятно всё.
Исследование: интерес игроков к Half-Life закономерно снижается
1TronpmG5
13:59
По пульман - спасибо. Поправил. Вполне там все было комфортно для своего времени. Тогда ничего лучше не было. Возросшая производительность труда тому пример.
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Андрей Лазарев
13:58
Для PCIe 4.0 максимальная длина дорожки до сокета должна быть около 150мм или меньше, точно не помню
Появилось изображение материнской платы на основе полноценного набора логики AMD B550
Пузо
13:57
Специализация - основа современного мира. Ты нихрена не понимаешь ни в бух. учёте, ни в юриспруденции, ни в допусках и посадках, ни в куче других сфер деятельности, которые создают твою среду обитания...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Daimler
13:57
Никаких официальных данных нет. Все даты в слухах которые были - уже прошли и ничего представлено не было. Сейчас перемалывают два варианта слухов - что Сони свой изначальный чип для ПС5 на основе На...
Sony PlayStation 5: характеристики и цена
Сергей Хомич
13:57
Автор, браво. 5 баллов. Пиши еще! Про linux, а не про "ультимативные сборки" ПК ))
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Yolanda Tarska
13:57
У меня Гига Z390M Gaming, плата за 100 евро. Она гонит если надо. У подруги на B чипсете простая, ну не нужен разгон человеку, вообще. FPS одинаковых у нас в играх, всё на грани погрешности.
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
1TronpmG5
13:56
Сообщество идёт навстречу тем, кто идёт навстречу сообществу. Выше я про это писал. Если человек сделал первые шаги и готов учиться, то ему помогут. Но помогут когда есть конкретные вопросы. Не вижу ...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
SlegSpirt
13:53
спорно. я вот в школе был троечником и то с натяжкой, а потом отучился на пару красных и пошел в гору по карьерной. Просто оказалось, что учителя в школе те еще мотиваторы. Да и учиться прикладным вещ...
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
Пузо
13:52
Если это не работает, то это не нужно!
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем